Milletvekili Baki Ersoy: "Bünyan’da Halkbank şubesinin bulunması elzemdir"

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Bünyan’da Halkbankası Şubesi’nin açılmasının elzem olduğunu söyleyerek; "Bünyan İlçesi, 30 bin 99 nüfusu ve bin 306 metrekarelik yüz ölçümü ile Kayseri’nin en gelişmiş ilçelerinden bir tanesidir. Özellikle de devlet memurlarının ve esnafların birçoğunun Halkbankası ile çalıştıklarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ilçe merkezinde Halkbank şubesinin bulunmasının elzem olduğunu görmekteyiz" dedi.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a yazdığı dilekçede; "Kayseri iline bağlı Bünyan İlçesi, 30 bin 099 nüfusu ve bin 306 metrekarelik yüz ölçümü ile Kayseri’nin en gelişmiş ilçelerinden bir tanesidir. İlçede bulunan önemli kamu kurum ve kuruluşlardan dolayı ikameti ilçe dışında olup, iş için ilçeye gelen çalışan sayısı da oldukça fazladır. Bölgede toplamda 25 resmi kurum ve toplamda 13 bin 604 çalışan bulunmaktadır. Bununla birlikte, esnaf ve sanatkarlar odasına kaydı bulunan toplamda 790 esnaf bulunmaktadır. Bölgede bulunan esnaf, çiftçi, memur. çalışan ve vatandaşların talebi, ilçe merkezine Halkbank Şubesi açılmasıdır. Özellikle de devlet memurlarının ve esnafların birçoğunun Halkbankası ile çalıştıklarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ilçe merkezinde Halkbank şubesinin bulunmasının elzem olduğunu görmekteyiz. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyetleriniz, müşterileriniz ve vatandaşlarımız açısından çok kıymetli olacaktır" ifadelerine yer verdi.