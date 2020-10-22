MHP İl Başkanı Tok, "Bozkurt bizim, otağ bizim, Erciyes bizim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Zafer Kurultayı’nın yapıldığı Tekir Yaylası’ndaki otağın önünde bozkurt işareti yaparak poz vermesine tepki gösteren MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Otağa gidip poz verirseniz bu provokatifliktir. Bozkurt bizim, otağ bizim, Erciyes bizim" dedi.

MHP İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Serkan Tok, "Geçtiğimiz gün İP isimli partinin genel başkanı Meral Akşener ve yanında bulunan heyet, hangi aklıevvelin kılavuzluğunda olduysa Ülkücü Hareketin anılarının, hatıralarının olduğu Erciyes Zafer Kurultayı alanına, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin konakladığı otağın önüne götürülüp, heyet halinde sırıtarak Bozkurt işareti yaptırılmıştır" dedi.

Tok, "CHP ve HDP ile ittifak yapmaktan büyük dönüşüme giren Meral Akşener’in Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki ’Gelinen noktada MHP ile tabanlarımızın aynı olduğunu söylemek çok zor’ sözleri hala sıcaklığını korumasına rağmen MHP’nin sembollerini, alanlarını, değerlerini, hatıralarını istismar etmeye kalkması siyasi bir ahlaksızlıktır. Biz Ülkücüler, o dağların soğuk ayazlarında Ülküdaşlarımızı en iyi şekilde karşılama hazırlıklarımızı yaparken, Erciyes Zafer Kurultayı’nın yapıldığı yıllarda (1997) DYP’de Genel Başkan Yardımcısı olan Meral Akşener’in kendisine Bozkurt işareti yapan çocuklara “O işareti yapmayın, DYP işareti yapın çocuklar” dediğini de unutmadık. Unutan ahmaklara da bir hatırlatma olsun bu" ifadesinde bulundu.

"Gittiği her yerin kalıbına giren Meral Akşener’in, yine gittiği yerdeki ittifak ortakları CHP ve HDP’nin kalıbına girmesini ve onların zafer işareti yapmasını kendisine ve yanında olan heyete tavsiye ediyoruz" diyen MHP İl Başkanı Tok, "Yerel seçimlerde Kandil’deki teröristlerle, HDP’lilerle aynı adaylar için çalışan İP’lilerin toplanma yeri Erciyes Zafer Kurultay alanı değil, Kandil dağı olmalıydı Ya da partilerine doldurdukları FETÖ’cülerle birlikte Pensilvanya olmalıydı.

Yer yanlış, kişiler yanlış, işaretler yanlış olmuştur. Bundan sonra Kandil ve Pensilvanya yazılımlı navigasyonlarını kullanırlarsa, bu onları daha doğru adreslere ve sembollere götürecektir.

Dün ve bugün, Erciyes’te ve Otağımızın önünde kirlenen yerlerdeki gerekli dezenfekte işlemleri değerli Ülküdaşlarımız tarafından yapılmış ve kirler büyük titizlikle temizlenmiştir. Biz anılarımıza, hatıralarımıza ve sembollerimize karanlık zihniyetli, Kandil ve Pensilvanya uşaklığı yapan, CHP ve HDP ortaklarının dokunmaması için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Haddini, hududunu bilenler Bozkurtça olan öfkemizin muhatabı olmaz" şeklinde konuştu.

Sorulan bir soru üzerine ise MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Fesadınızın da iftiralarınızın da farkındayız. Kime hizmet ettiğinizi herkes gördü. Kayseri’de siyaset yaparsınız onda bir sorun yok ama provoke eder gibi otağa gidip poz verirseniz bu provokatifliktir. Otağın anahtarı bizde, biz o anahtar için ömrümüzü verdik. Eğer ki normal siyaset yapmış olsaydınız bu toplantıyı yapmamış olacaktık. Siz oradan Kayseri’yi karıştıramazsınız. Karıştırırsanız karşınızda kale gibi MHP İl Başkanlığı’nı bulursunuz. Bozkurt bizim, otağ bizim, Erciyes bizim" cevabını verdi.