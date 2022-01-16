Melikgazi’de kapalı yol yok

Melikgazi Belediyesi kar yağışının başlamasının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına karla mücadele ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını ve çalışmaların aralıksız yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’de gece etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve kaldırımlarda kar temizleme mesaisi başladı. Özellikle eğimli yollarda herhangi bir buzlanmaya karşı tuz serpme çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahadayız. Ekipler sabah saatlerine kadar mahallelerde kar temizleme mesaisini sürdürdüler. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele ederken, kırsal mahallelerimizde de gece-gündüz ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Özveri ve fedakârlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.