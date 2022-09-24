Melikgazi personeline ’En iyi narkotik polisi aile’ eğitimi

Melikgazi Belediyesi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile personele yönelik ’En İyi Narkotik Polisi Aile’ konulu eğitim semineri düzenledi.

Seminer hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Birçok alanda personelimizin gelişmesi ve bilinçlenmesi için kurum içi eğitimlerimiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda aile duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz personelimize narkotik hakkında eğitim verdi. Uzmanlar tarafından personele aile içinde çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bildiğimizi zannettiğimiz birçok şeyi bir uzmanından dinlediğimiz zaman aslında bilmediğimizi öğreniriz. Onun için uyuşturucu konusuna ilgi göstermemiz lazım. Bu işi sadece güvenlik birimlerimize havale etmememiz lazım. Uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. Bu faydalı eğitim için Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" dedi.