banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter’ın yeni özelliği 'Fleets', Türkiye’de...
Twitter’ın yeni özelliği 'Fleets', Türkiye’de...
Türkiye'den Lübnan'a paraşütle: Rüzgara kapılıp Lübnan'a uçtu
Türkiye'den Lübnan'a paraşütle: Rüzgara kapılıp Lübnan'a uçtu
MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
Özel araçla hafta sonu seyahat yapmak yasak mı?
Özel araçla hafta sonu seyahat yapmak yasak mı?

Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Melikgazi Belediyesi’nin vezneleri, 21-22 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak.

KAYSERİ 20.11.2020, 15:56
1
Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık
banner422

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Melikgazi Belediyesi’nin vezneleri, 21-22 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak.

Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımız vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemleri alarak haftasonu saat 10.30 ile 17.30 arası hafta içi ise saat 19.30’a kadar veznelerimiz açık. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ’melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Borç ödeme işlemlerinde veznelerde yoğunluk yaşanmaması için lütfen ödemelerinizi son güne bırakmayın." dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu