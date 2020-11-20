Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Melikgazi Belediyesi’nin vezneleri, 21-22 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak.

Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımız vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemleri alarak haftasonu saat 10.30 ile 17.30 arası hafta içi ise saat 19.30’a kadar veznelerimiz açık. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ’melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Borç ödeme işlemlerinde veznelerde yoğunluk yaşanmaması için lütfen ödemelerinizi son güne bırakmayın." dedi.