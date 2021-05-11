Melikgazi Belediyesi ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor

Altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin çevre düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin yapımını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Sağlık merkezinin etrafında çevre düzenleme çalışması başladı. Burada oyun alanı, parke, bordur, peyzaj ve otopark çalışması yapılacak. Bildiğiniz gibi araç park alanları en önemli konularımızdan biri. Çalışmaların tamamlanması ile bu yeni sağlık merkezimizi de kısa sürede hizmete açacağız. Sağlık ocağının çevresinde 1.500 metrekare, 1.500 metrekare bazalt kaplamalı parke yapılacak. Melikgazi’de bulunan eksikliklerinin giderilmesi ve vatandaşlarımızın daha modern, daha huzurlu ve daha rahat ortamlarda hizmet alabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz Melikgazi genelinde ciddi manada bir çalışma gerçekleştiriyor. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.