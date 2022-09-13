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Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu
Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ilk golünü kaydetti.
KAYSERİ 13.09.2022, 08:48
Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un evinde Antalyaspor’u 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü Mame Baba Thiam attı. Ligde geride kalan 6 maç sonunda 9 toplayan sarı kırmızılı takımda Mame Baba Thiam suskunluğunu bozarak ilk golünü kaydetti.
Sahaya 11’de çıkan Thiam, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmanın 54. dakikasında Miguel Cardoso’nun asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Thiam, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
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