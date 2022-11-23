Konrolü yapılan araçta ruhsatsız tabanca bulundu

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, park halinde bulunan araç içerisinde yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde park halinde bulunan araç sürücüsü G.M.’ye GBT kontrolü yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrol esnasında aracın paspası üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, G.M. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.