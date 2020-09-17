Koçcağızlı çocuklardan ’Ayağınıza taş değmesin’ kampanyası
KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL MAHALLELERDEN KOÇCAĞIZ’DA BİR GRUP ÇOCUK VE GENÇ, MAHALLE MUHTARI MEHMET KÜTÜK ÖNCÜLÜĞÜNDE KÖYÜN YOLLARINDAKİ TAŞ VE ATIKLARI TEMİZLEYEREK BÜYÜKLERİNE ÖRNEK OLDU.
Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı kırsal mahallelerden Koçcağız’da bir grup çocuk ve genç, Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük öncülüğünde köyün yollarındaki taş ve atıkları temizleyerek büyüklerine örnek oldu.
Talas Belediyesi görevlilerinin yol ve parke çalışması yaptığı Koçcağız’da çocuklar, hem belediye çalışanlarına yardım etmek hem de yaşadıkları yeri temiz tutmak için kolları sıvadı.
‘Ayağınıza Taş Değmesin’ diyerek traktörle ‘Boğaz’ mevkiine gelen çocuklar, yağmur ve rüzgârın dik yokuşta yola savurduğu taşlar ile diğer plastik ve kağıt atıkları topladı. Yoldan topladıkları taş ve atıkları römorka yükleyen çocuklar maske ve mesafe kurallarını uymayı da ihmal etmedi.
Çocuklardan 8 yaşındaki Kerim Koramaz, yolları atık ve taşlardan temizleyerek belediyeye yardımcı olduklarını söylerken, 14 yaşındaki Kaan Elbaş ise yaptıkları faaliyetle hem köylerini temizlediklerini hem de belediye görevlilerine yardım ettiklerini ifade etti.
11 yaşındaki İsmail Yıldırım da taşları yollardan toplayarak büyüklerine örnek olmaya çalıştıklarını kaydetti.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0