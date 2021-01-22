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Kocasinan’da ihtiyaç sahibi ailelerin soğuk kış gününde gönülleri ısındı

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market’e yeni gelen kışlık kıyafetleri giyen aileler, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu söyledi.

KAYSERİ 22.01.2021, 15:05
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Kocasinan’da ihtiyaç sahibi ailelerin soğuk kış gününde gönülleri ısındı

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market’e yeni gelen kışlık kıyafetleri giyen aileler, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu söyledi.

Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’e yeni gelen 28 bin 692 adet kışlık kıyafetinin 4 bin aileye dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. ‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Sosyal Market’e yeni gelen ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 4 bin aileye, Sosyal Market ile hizmet ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz bu çalışmalarla gönüllerde yer alabilme gayreti içerindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Yeni ürünlerle birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeye ve onların mutluluklarına ortak olmak için çalışıyoruz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir. İnşallah sağlıklı sıhhatli günlerde yüzleri gülerek kullanılsın.”

Kışlık kıyafetleri giyen aileler ise büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.
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