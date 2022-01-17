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Kocasinan’da çalınmadık kapı kalmıyor

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkeziyle vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafetleri, taşıma yöntemiyle kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri’ye yakışır gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

KAYSERİ 17.01.2022, 12:36
Kocasinan’da çalınmadık kapı kalmıyor

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkeziyle vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafetleri, taşıma yöntemiyle kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri’ye yakışır gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Proje çerçevesinde hizmete sunduğumuz; Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle ikinci el marketimizde ihtiyaç fazlası eşyaları, ihtiyacı olan ailelerle buluşturuyoruz. Burada vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak halde olan ürünler ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ve ütüledikten sonra eşyalar tezgahlarda yerini alıyor. Bu noktada Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi olupta ulaşılmayacak vatandaş kalmayana kadar bu projemizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız ayrıca evden alınması gereken koltuk, buzdolabı ve televizyon gibi ev eşyaları için ise 0(352) 222 70 00 numaralı telefonla Çözüm Merkezimize ulaşabilirler ve bu eşyaların alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında bizlere destek olabilirler. Bu vesileyle duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kullanmadığı giysileri ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne, ilçe mahalle muhtarlıklarına ve AVM’lerde oluşturulan ikinci el eşya stantlarına başvurmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi.

Dilediği gibi ürünleri seçen aileler ise büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekip, taşıma yöntemiyle belirli kriterlerle belirlenen kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ayakkabıdan giysiye kadar her turlu ürünleri ulaştırarak, mağaza konforunda alışveriş keyfi yaşatıyor.

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