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Kocasinan Ülküspor, Ayhan Akkum’u renklerine bağladı
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME TAKIMLARINDAN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR, YENİ SEZON ÖNCESİNDE KALEYİ SAĞLAMA ALDI. MAVİ-BEYAZLI TAKIM BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR’DAN KALECİ AYHAN AKKUM’U RENKLERİNE BAĞLADI.
KAYSERİ 15.09.2020, 11:55
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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, yeni sezon öncesinde kaleyi sağlama aldı. Mavi-Beyazlı takım Başakpınar Belediyespor’dan Kaleci Ayhan Akkum’u renklerine bağladı.
Kocasinan Ülküspor, antrenör olarak İbrahim Sungur ile anlaşma sağladıktan sonra transfere hız verdi. İsmail Aydoğdu ve Faruk Sarıkaya gibi önemli isimleri renklerine bağlayan Mavi-Beyazlı takım son olarak kaleye takviye yaptı. Kayseri Yolspor altyapısında yetiştikten sonra Argıncıkspor ve Başakpınar Belediyespor formaları giyen 1997 doğumlu genç file bekçisi Ayhan Akkum’u tranfser eden Kocasinan Ülküspor, yeni sezon öncesinde tranfserin en hareketli takımı olarak dikkat çekiyor.
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