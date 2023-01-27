Keyifli Yaşam Alanlarıyla Bellona İstanbul Mobilya Fuarı’nda

Modern ve şık tasarımlarıyla mobilya sektörünün genç ve dinamik markası Bellona, 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda yerini aldı.

Bellona, Avrupa’nın en büyük mobilya fuarlarından biri olan İSMOB İstanbul Mobilya Fuarı’nda yurtiçi ve yurtdışından fuara katılan çok sayıda ziyaretçi ile bir araya geldi. Bu yıl Larissa ve Mirante Concept ürün grupları ile fuara katılan Bellona’nın keyifli yaşam alanları, oturma odaları, salon takımları, genç odaları ve dahası göz alıcı, rahat ve fonksiyonel ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. 2023’ün en yeni tasarımlarını İstanbul Mobilya Fuarı’nda müşterilerinin deneyimlerine sunduklarını ifade eden Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş; "2023 trendlerini keşfetmek isteyen herkesin yoğun ilgi gösterdiği bu önemli organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kalite ve konforu birlikte deneyimleyebilecekleri koleksiyonlarımız, geniş mağazacılık ağımız, güçlü üretim yapımız ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti anlayışımızla bu yıl da sektörün en güçlü markalarından biri olmaya devam edeceğiz" dedi.