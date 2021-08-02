Kendini polis olarak tanıtıp 110 bin TL dolandıran sanığa hapis ve para cezası

Kayseri’de, kendini polis olarak tanıtıp, aradığı kişiyi adının terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, 110 bin TL dolandıran sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı sanık E.S.‘nin ’Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapma’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaaya karşı savunmada bulunan sanık E.S., üzerine atılı suçu işlemediği halde müştekinin 110 bin TL olan zararını ödediğini söyledi. E.S. ayrıca suçsuz olduğunu öne sürerek, mahkeme heyetinden beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.S. hakkında, ’Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verdi. Heyet ayrıca sanık E.S.’nin tahliyesine karar verdi.

Olay

23 Haziran tarihinde meydana gelen olayda E.S., telefonla H.A.‘yı arayarak kendisini polis olarak tanıttı. E.S., H.A.’ya adının terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, H.A.‘dan 110 bin TL para talep etti. E.S.’nin parayı bir parka bırakıp gitmesini söylemesi üzerine H.A. parayı bir parka bıraktı. Bunun üzerine parktan parayı alan E.S., olay yerinden parayı alarak uzaklaştı. Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan H.A. polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.