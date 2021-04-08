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Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.

KAYSERİ 08.04.2021, 12:17
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Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un 35.36.37.38 ve 39. haftalarda oynayacağı Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cuma, 1 maçını Salı günü, 1 maçını Çarşamba ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

35 Hafta:

Konyaspor-Kayserispor

16 Nisan Cuma / 16.00

Konya Stadyumu

36.Hafta

Kayserispor-Gençlerbirliği

20 Nisan Salı / 16.00

Kadir Has Stadı

37.Hafta

Beşiktaş- Kayserispor

23 Nisan Cuma / 19.00

38.Hafta

Kayserispor-Denizlispor

28 Nisan Çarşamba/ 16.00

Kadir Has Stadı

39.Hafta

Malatayspor-Kayserispor

03 Mayıs Pazartesi / 16.00

Malatya Stadyumu
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