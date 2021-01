Kayserispor’dan Kemerspor’a gittiler

Hes Kablo Kayserispor’un genç oyuncuları Osman Can Çötür ile Barış Emirhan Doğan, Antalya Kemerspor’a kiralandı.

Hes Kablo Kayserispor takımının iki genç futbolcusu Osman Can Çötür ile Barış Emirhan Doğan, TFF 3.Lig 1.Grupta küme düşme potası içerisinde yer alan Antalya Kemerspor’a kiralık olarak gönderildi. Her iki oyuncu, Antalya’ya giderek yeni takımları ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak Osman Can Çötür 66 numarayı, Barış Emirhan Doğan ise 38 numaralı formayı giyecek.