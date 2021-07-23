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Kayserispor’a İranlı orta saha futbolcusu

Yukatel Kayserispor transfer çalışmalarını bir bir noktalamaya başladı. Sarı Kırmızılı ekip, İranlı milli futbolcu Ali Karimi’yi transfer etti.

KAYSERİ 23.07.2021, 00:05
Kayserispor’a İranlı orta saha futbolcusu
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Yukatel Kayserispor transfer çalışmalarını bir bir noktalamaya başladı. Sarı Kırmızılı ekip, İranlı milli futbolcu Ali Karimi’yi transfer etti.

Yukatel Kayserispor kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Kayserispor, İran milli takım eski kaptanlarından Ali Karimi ile anlaştı. Hafta başına kadar Kayseri’ye gelmesi beklenen Ali Karimi ile 2 yıllık kontrat yapılacak.

Ali Karimi kimdir

11 şubat 1994 doğumlu. İran’ın İsfahan kentinde doğdu. 27 yaşındaki Ali Karimi orta saha mevkiinde oynuyor ve 186 cm boyunda. 11 kez İran milli takımında forma giyen Ali Karimi Sepahan (İran), Dinamo Zagreb, Lokomotif Zagreb, Esteghlal (İran) Qatar SC (Katar) ve Al Duhail SC (Katar) takımlarında forma giydi. Geçen sezon Al Duhail takımıyla Katar Yıldızlar Ligi’nde 16 maç, Katar Kupası’nda 2 maç, AFC Şampiyonlar Ligi’nde 6 maç, Katar Emir Kupası’nda 3 maça çıktı.
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