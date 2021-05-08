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Kayserispor U19 takımı Gaziantep’te

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 11.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçından 3 puan hedefliyor.

KAYSERİ 08.05.2021, 14:21
Kayserispor U19 takımı Gaziantep’te

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 11.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçından 3 puan hedefliyor.

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep’te. Gaziantep FK maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine yapan Sarı-Kırmızılılar kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hes Kablo Kayserispor U19 takımı 8 puanla 16.sırada yer alıyor.

Yarın Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri 1 Nolu Sahada oynanacak olan Gaziantep FK U19 ile Hes Kablo Kayserispor U19 karşılaşması saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Abdulbaki Özküçük yönetecek. Özküçük’ün yardımcılıklarını Rıdvan Orhan Sarar ve Erdal Uncuer yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Öztek..
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