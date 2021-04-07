Kayserispor teknik direktörü Hamzaoğlu: "Her puan çok önemli"

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade etti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrasında, "Göztepe maçında olduğu gibi Trabzonspor maçında da ilk golü bulduk ancak maçı istediğimiz gibi bitiremedik. Galibiyet almayı arzu ediyorduk. Ama Trabzonspor karşısındaki direncimiz ve aldığımız puan çok önemli" dedi.

Teknik direktör Hamzaoğlu, "Her puanın çok önemli olduğu haftalardayız. Umarım iyi futbolumuzu sürdürür ve istediğimiz puanları alırız. Her puan çok önemli. Çünkü 1 puan aldık 2 basamak yukarı çıktık. Kolay değil. Bütün takımlar yarış içerisinde. Kimse kimseyi kolay yenemiyor, kimse kimseye kolay yenilmiyor. Kalan maçlarda puanları toplayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" cümleleri kurdu.