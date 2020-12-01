banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?

Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

KAYSERİ 01.12.2020, 09:19
1
Kayserispor galibiyete hasret
banner422

Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligin 10.haftasında evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Haftayı 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekip iyi bir oyun ortaya sergilemesine rağmen 3 puanı getirecek golü bulamadı.

Sahasında 3 maç aradan sonra hanesine puan yazdıran Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 4 maçta galip gelemiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Hatayspor’a kaybeden Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı Fatih Karagümrük maçında berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk maçında evinde Kasımpaşa maçını tek golle kazanarak 3 puan almıştı.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu