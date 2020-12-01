Son Dakika
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olm
Kayserispor galibiyete hasret
Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
KAYSERİ 01.12.2020, 09:19
1
Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligin 10.haftasında evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Haftayı 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekip iyi bir oyun ortaya sergilemesine rağmen 3 puanı getirecek golü bulamadı.Sahasında 3 maç aradan sonra hanesine puan yazdıran Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 4 maçta galip gelemiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Hatayspor’a kaybeden Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı Fatih Karagümrük maçında berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk maçında evinde Kasımpaşa maçını tek golle kazanarak 3 puan almıştı.