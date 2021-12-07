Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Antalyaspor maçında iyi futboldan ziyade sonucun bizim için önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 15. haftasında evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor maçında 9 kişi kalmasına rağmen kazanarak haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Antalyaspor maçında iyi futboldan ziyade 3 puanın önemli olduğunu belirten Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu maçta iyi futboldan ziyade sonuç bizim için önemliydi ve o iyi sonucu da aldık Kayseri’ye hayırlı olsun. İnşallah ilerleye haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Taraftarların desteğine de teşekkür eden Ali Çamlı, hakem kararları ile ilgili de yorum yapmaktan kaçındı.