Kayserispor - Artvin Hopaspor maçını Taşkınsoy yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Artvin Hopaspor arasında 27 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.45’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Artvin Hopaspor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mehmet Şükrü Közcü.