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Kayserispor 47 puana ulaştı
Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında puanını 47’ye yükseltti.
KAYSERİ 15.05.2022, 09:33
Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında puanını 47’ye yükseltti.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, son oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kazanarak puanını 47’ye yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında Gökhan Sazdağı (2) ve Hayrullah Erkip’in golleri ile 3 puana erişen sarı kırmızılılar, sahasında 6 maç sonrasında kazandı.
Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve son Yeni Malatyaspor maçında 3 puanı 3 golle alan Kayserispor, son hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.