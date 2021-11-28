Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a tek golle kaybetti. Ligin 11.haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenen Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2, ligin 13. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, sarı kırmızılılar ligin 14. haftasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Ligde üç maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 16 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 15.haftasında Kayseri’de Antalyaspor’u konuk edecek.