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Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesinde 23 futbolcu yer alıyor.

KAYSERİ 10.05.2021, 18:00
Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesinde 23 futbolcu yer alıyor.

Süper Lig’in 41. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olacak Kayserispor tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde çalışan ve saat 15.00’de İstanbul’a giden Kayserispor kafilesinde 23 futbolcu yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın kafilesinde İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Abdulkadir Taştan, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Joseph Attamah, Mario Paz, Zoran Kvrzic, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir, Aaron Justin Lennon, Melih Okutan, Pedro Henrique, Muğdat Çelik, İlhan Parlak, Denis Alibec ve Kevin Luckassen yer aldı.

Kayserispor’da sakatlığı bulunan ve maç oynayacak durumda olmayan Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Cristian Sapunaru ile Miguel Lopes de maç kadrosunda yok.
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