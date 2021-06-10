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Kayserili atletler Adana’da 4 madalya kazandılar

Atletizm Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen TAF Küçükler Atletizm Festivali yarışmalarında mücadele eden Kayserili takımlar toplamda 4 madalya kazandı.

KAYSERİ 10.06.2021, 13:29
Kayserili atletler Adana’da 4 madalya kazandılar

Atletizm Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen TAF Küçükler Atletizm Festivali yarışmalarında mücadele eden Kayserili takımlar toplamda 4 madalya kazandı.

16 takımın mücadele ettiği Bölge Finalinde Özvatan kız takımı birinci olurken, Felahiye İlçe Karması Kız Takımı ikinci, Erciyes Doruk Takımı ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Kayseri’yi temsil eden Felahiye İlçe Karması ise yarışları üçüncü olarak tamamladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Cemal Koşmaz, Fatih Karaca, Handan Koçyiğit ve Özge Tepedaş’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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