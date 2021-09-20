Kayseri’de uyuşturucu taciri 19 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 19 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ”Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme” suçlarından 197 olayda yakalanan 286 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 3’ü adli kontrol neticesi serbest kalırken, 14’ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca “Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 12 şahıs yakalandı, Şahıslardan 7’si ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakılırken, 5’i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 1 kilo 798 gram metamfetamin, 202,41 gram sentetik kannobinoid, 8 kilo 361 gram esrar, 5,18 gram eroin, 30 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 299 kök Hint keneviri, 15 adet sentetik hap, 2 adet tabanca, 4 adet tüfek, 35 adet dolu fişek, 8 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve 150 TL para ele geçirildi.