Kayseri’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı

Kayseri’de sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yapan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.