Kayseri’de oda başkanları güven tazeledi

Bugün seçime giden Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) mevcut başkanlar güven tazeledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı KAYSO, KTB ve KTO, bugün seçime gitti. Yapılan seçimlere kırmızı liste ile giren KTO’nun mevcut başkanı Ömer Gülsoy, odaya bağlı bulunan 41 komitenin tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Yine kırmızı liste ile seçime giren mevcut KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, odaya bağlı 25 komitenin 24’ünü alarak yeniden başkan seçilirken, KTB seçimlerine tek aday olarak giren mevcut başkan Recep Bağlamış da 710 seçmenin katıldığı seçimde 610 oy alarak güven tazeledi.

KTO’ya yeniden başkan seçilen Ömer Gülsoy, “Gördüğünüz gibi nezih bir ortamda, güzel bir havada, güzel bir atmosferde ve iyi bir ambiyansın içerisinde herkes demokratik hakkını kullanarak, tüm üyelerimiz gelip burada oylarını kullandılar. Oy kullanmaya gelen, ziyaretimize gelen, hakkımızda dua eden tüm üyelerimize, tüm Kayseri halkımıza ve tüm oy kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başarıyla devam edeceğiz yine. Bir 4.5 yıl geçirdik, önümüzdeki 4 yıl içerisinde de canla başla ekibimizle birlikte şehrimiz ve ülkemiz için mücadele etmeye, çalışmaya gayret edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

“Bundan sonra başkanımızın çalışmalarına destek vereceğiz”

KTO seçimlerine mavi liste ile giren ve seçimi kaybeden Ali Özcan ise, “Yaklaşık 2 aydır emek verdiğimiz, adaylığımızı açıklamış olduğumuz bir sürecin sonuna geldik. Tabi her taraf kazanmak için yola çıkar. Her seçimin de bir kazananı ve bir kaybedeni olur. Bunu her zaman dile getirmiştik. Bugün biz seçim sonuçlarından mağlup olarak ayrıldık. Fakat alnımız ak, başımız dik göstermiş olduğumuz duruş sebebi ile yol arkadaşlarıma gösterdikleri dirayetli çalışmalarından ve destekleri için her birine teşekkür ediyorum. Sonuçlar memleketimize, Kayserimize hayırlı olsun. Sayın başkanı tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Daha başarılı çalışmalar için elimizden gelen ne varsa bizler de yanında olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Destek vereceğiz. Sonuçlar tabi ki beklediğimiz gibi değildi ama altını da çizmekte fayda var, bir kazanan ve bir kaybeden elbet olacak. Bugün kaybettik ama bu bir son değil, yeni başlangıçların ilk adımıydı. Şehrimize hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

KAYSO’da yeniden güven tazeleyen Mehmet Büyüksimitci de, “Ben öncelikle bütün katılan sanayicilerimize teşekkür ederim. Ciddi bir katılım oldu. 4 grubumuzda biliyorsunuz muhalif liste adayları vardı, bağımsız adaylar vardı. Bir tanesinde muhalif liste kazandı 2 oyla. Onun haricinde biz de 24 grubun tamamını aldık. Bu demokratik bir hak ve haklarını kullanmış oldular. Beklediğimiz, özellikle benim bulunduğum 2 komite ve başkanvekilimizin bulunduğu komitede ciddi bir mücadele oldu. Sonunda sanayicilerimize demek ki bir şeyler anlatabilmişiz, hissettirebilmişiz. Tekrar bize teveccüh gösterdi. Bunun için çok teşekkür ederim. Yine en önemli şey birlik ve beraberlik konusu. Sanayi Odası içerisinde hem ekip olarak birlik ve beraberliği muhafaza ediyoruz. Bizim ana amacımız hem Kayseri sanayisine hem ülkemiz sanayisine katkı vermek. Ben tekrar sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hizmet etmek için buradayız. Hizmet edemeyeceğimizi anladığımız gün veya hizmeti geliştiremeyeceğimizi anladığımız gün biz burada durmayız” dedi.