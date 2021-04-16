Kayseri’de kayak değerlendirme toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Kayseri’de faaliyet gösteren Kayak Kulüpleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş, Ahmet Metin, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Söğüt, İl Temsilcisi Zafer Akşehirlioğlu ve Kulüp Temsilcileri katıldı.

Kayseri’de kayak branşında yapılan çalışmalar ve kulüplerin yapmış oldukları projeler gibi birçok konu toplantıda ele alındı.