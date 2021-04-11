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Kayseri’de kar küreme çalışması yapan iş makinesi devrildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde kar küreme çalışması yapan iş makinesi devrildi.

KAYSERİ 11.04.2021, 13:56
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Kayseri’de kar küreme çalışması yapan iş makinesi devrildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde kar küreme çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından ilçeye bağlı Havadan Mahallesi’nde kar küreme çalışması yapan bir iş makinesi kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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