banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul için kritik kar uyarısı
İstanbul için kritik kar uyarısı
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin'e neler oluyor?
Bitcoin'e neler oluyor?
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi

Kayseri’de erkekler ve kadınlar Türkiye ortalamasına göre daha erken evleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Kayseri’de erkeklerin evlenme yaşının 30, kadınların ise 26.4 olduğunu söyleyerek, "Bu Türkiye genelinde 30.3’dür. Yani Kayserili erkekler biraz daha erken evleniyor. Yine gelinlerde de benzer bir fark görüyoruz. Kayseri’de evlenme yaşı kadınlarda 26.4 iken, Türkiye genelinde bu oran 26.9’a çıkmaktadır" dedi.

KAYSERİ 11.01.2021, 15:17
5
Kayseri’de erkekler ve kadınlar Türkiye ortalamasına göre daha erken evleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Kayseri’de erkeklerin evlenme yaşının 30, kadınların ise 26.4 olduğunu söyleyerek, "Bu Türkiye genelinde 30.3’dür. Yani Kayserili erkekler biraz daha erken evleniyor. Yine gelinlerde de benzer bir fark görüyoruz. Kayseri’de evlenme yaşı kadınlarda 26.4 iken, Türkiye genelinde bu oran 26.9’a çıkmaktadır" dedi.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, "Kayseri ilimizin nüfusu 2019 yılı sonu itibari ile 1 milyon 407 bin civarındaydı. Ocak ayı sonu itibari ile tekrardan nüfus açılanacak. Nüfus artış hızı Kayseri için bir önceki yıla göre yüzde 1.7’idi. Bildiğiniz üzere Türkiye genelinde 83 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var. Kayseri için nüfus artışı binde 12.7’lik bir artış hızı söz konusu. Türkiye’de ise bu rakam 13.9 olmak ile birlikte nüfus artış hızı devam ediyor. Kilometre başına düşen insan sayısı da dikkate değer bir veri olarak ele alınabilir. Bu anlamda da Kayseri için kilometrekareye düşen insan sayısı 83’dür. Türkiye genelinde bu sayı 108 kişi ve dolayısıyla Türkiye geneli nüfus yoğunluğu Kayseri’ye göre daha fazla. Hane halkı büyüklüğü de önemli bir önemli bir gösterge olabilir. Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye genelinde paralel bir biçimde yani ortalama hane halkı Türkiye genelinde 3 buçuk kişi ve bu durum Kayseri içinde bire bir aynı durumda" ifadelerini kullandı.

Kayseri’de okuryazarlık

Uslu, "Okuryazarlık önemli bir veri bilindiği gibi. 6 yaşını doldurmuş bütün nüfusu ele aldığımızda bu oran yüzde 97 iken, Kayseri ilinde bu oran yüzde 97 buçuk ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir orana sahip. Net okullaşma oranı ise ilkokul düzeyinde Kayseri’de yüzde 92 iken Türkiye’de yüzde 91.9 ile birbirine çok yakın, kafa kafaya bir oranda. Ortaokul düzeyine geçtiğimiz zaman Kayseri’de yüzde 94.3 iken Türkiye’de bu oran 93.3’lük bir rakam mevcuttur. Lisede ise Kayseri’de yüzde 90.9 olan bu oran Türkiye genelinde yüzde 84’e kadar düşüyor. Bu anlamda da Kayseri için eğitim konusunda pozitif bir gösterge söz konusu diyebiliriz. Kayseri’de ilkokul düzeyinde bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 18 ve bu oran Türkiye’de de aynı olan bir rakam. Ortaokul düzeyinde ise bu sayı Kayseri genelinde bir öğretmene 16 kişi düşüyorken, Türkiye genelinde bu rakam 15’dir. Liseye bakıldığı zaman Kayseri’de bir öğretmene 13 kişi düşüyor iken, bu rakam Türkiye genelinde 11 kişiye kadar düşüyor. Çok fazla fark olmamasına karşın biraz altta kalıyor öğretmen kadrosu. Eğitimde derslik sayısı önemli bir gösterge yani Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısında ilkokul ve ortaokul olarak ele aldığımız zaman bu sayı 24 iken, Kayseri’de bu sayı 25’e çıkıyor. Biraz nüfus yoğunluğuyla da alakalı olmakla beraber arada çok fazla farkın olmadığını görüyoruz. Lise öğrencilerimiz için ise derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 21 kişi, Türkiye’de ise bu sayı 20’ye geriliyor ama aşağı yukarı aynı çok büyük bir fark yok" şeklinde konuştu.

"Kayseri’de bir doktora 511 vatandaş düşüyor"

Mustafa Uslu, "Türkiye’de ise her doktora 536 vatandaş düşüyor. Bu anlamda Kayseri için pozitif bir görüntü var. Hemşire başına düşen kişi sayısı Kayseri’de 405 iken Türkiye’de 430’a çıkmaktadır. Yani bu sayılarda doktora benzer bir oranda yer almaktadır. Kayseri sağlık personeli bakımından rahat görünüyor. Kayseri’de hastanelerdeki yatak başına 304 kişi düşüyor. Yatak başına düşen vatandaş sayısına baktığımız zaman ise Kayseri’de yatak başına 304 kişi düşüyorken, Türkiye’de bu rakam 354 kişiye çıkmaktadır. Bu anlamda da Kayseri adına pozitif bir görüntü söz konusu diyebiliriz. Kayseri hem sağlıkçı konusu açısından, hem de fizik altyapı açısından Türkiye’ye genelinden daha olumlu yönde görünüyor. Zaten gözlemleyebildiğimiz kadarı ile sağlık konusunda çevre illerinde önemli bir yükünü Kayseri ili çekiyor" dedi.

Kayseri’de bebek ölüm hızında artış var

TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu, "Doğum sayılarından bahsedecek olursak Kayseri’de doğum hızı binde 13.9 iken, Türkiye’de bu rakam 14.3’e çıkıyor. Bu bakımdan da Kayseri Türkiye genelindeki doğum hızına göre biraz geride kalıyor. Yine önemli bir değer olan bebek ölüm hızına baktığımız zaman ise Kayseri’de bu durum binde 11.5’lik bir orana sahip iken, Türkiye genelinde binde 9’luk bir orana düşmektedir. Bundan 2 yıl önce Kayseri olarak bebek ölüm hızında Türkiye’nin daha da altındaydık. Son 2 yılda Kayseri’de bu oran yükselmiş durumda. Yani Kayseri’de bin bebekten 11.5’i hayatını kaybetmiş. Bu önemli bir gelişmişlik göstergesi olduğu için dikkate değer bir veri. Bu ölümler Türkiye genelinde azalıyor. Hatta binde 9’lara kadar inmiş durumda" diye konuştu.

Kayseri’de evlenme ve boşanma istatistikleri hakkında bilgiler veren Uslu, "Evlenme ve boşanma verilerinden de bahsedecek olursak, kaba evlenme hızı Kayseri’de binde 6.8 iken, Türkiye genelinde 6.6’ ya düşen bir orana sahiptir. Baktığımız zaman bu oran Türkiye genelinde azalmakta olan bir durum. Yani evlenme durumu azalarak devam ediyor. Kayseri’de ise son 3 yılı karşılaştırdığımız zaman bunun sabit olduğunu görüyoruz. Herhangi bir azalma olmamış. Tabi bu konuları daha uzun vadede değerlendirmek gerekiyor farkı görebilmek için. İlk evlenme yaşına bakılacak olursa Kayseri’de erkekler için ilk evlenme yaşı 30 iken, Türkiye genelinde 30.3’dür. Yani Kayserili erkekler biraz daha erken evleniyor. Yine gelinlerde de benzer bir fark görüyoruz. Kayseri’de evlenme yaşı kadınlarda 26.4 iken, Türkiye genelinde bu oran 26.9’a çıkmaktadır. Kaba boşanma hızı ise Kayseri’de binde 1.86 iken, Türkiye’de bu oran 1.88’lik bir orana sahiptir. Kaba boşanma hızı Türkiye genelinde artmaktadır. Kayseri için ise bunun geçtiğimiz 2 yıl üst üste azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
19°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12