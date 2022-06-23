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Kayseri’de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu

Kayseri’de 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 artarak 2.5 TL’den 3.5 TL’ye yükseldi.

KAYSERİ 23.06.2022, 17:41
Kayseri’de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu

Kayseri’de 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 artarak 2.5 TL’den 3.5 TL’ye yükseldi.

Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından oda üyelerine atılan mesaj da girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtilerek, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde:

"Pişmiş 200 gram ekmek 3.5 TL, pişmiş 180 gram pide 3.5 TL, pişmiş 360 gram pide 7 TL, pişmiş 120 gram sandviç 3 TL, lavaş pişmişi 150 gram 4 TL, lavaş pişmişi 300 gram 8 TL, kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4.5 TL."

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