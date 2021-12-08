Kayseri’de ’Biz Bize Moral Akşamları’ yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Biz Bize Moral Akşamları’ projesi kapsamında, Kayseri Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen etkinlik ile öğrenciler doyasıya eğlendi.

Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen etkinlikte öğrencilere müzik şöleni, yöresel ikramlar ve çiğ köfte ikramında bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, yurt personeli ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler canlı müzik eşliğinde halay çekerek oyun oynadı. Programda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Pandemi süreci ile öğrencilerimiz olumsuz etkilendiler Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ’Biz Bize Moral Akşamları’ kapsamında ilk etkinliğimizi Kayseri Yurdumuzda gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurmalarını sağlayabilmek adına bu tür etkinliklerimizi tüm yurtlarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.