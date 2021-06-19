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Kayseri’de aşıda yeni rekor: 27 bin 748

Kayseri’de koronavirüsle mücadelede bir günde yapılan aşı sayısı 27 bin 748 doz olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

KAYSERİ 19.06.2021, 16:03
Kayseri’de aşıda yeni rekor: 27 bin 748

Kayseri’de koronavirüsle mücadelede bir günde yapılan aşı sayısı 27 bin 748 doz olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Kayseri’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği aşı kapsamında, Kayseri’de bir günde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı. BiONtech ve Sinovac aşısı olmak üzere kentte 27 bin 748 doz aşı yapıldı.
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