Kayseri’de 83 bin Suriyeli yaşıyor

‘Sığınmacılar ve Geri Dönüş’ başlığı ile toplanan Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde konuşan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım; “Okuma yaşındaki Suriyelilerin yarısı okula gitmiyor” dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Mayıs ayı toplantısının moderatörlüğünü Rafet Ural yaptı. Toplantının konukları ise Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım ve Afganistan Mülteciler Sosyal Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Najibullah Najibi oldu. Son dönemde gündemde olan sığınmacıların ele alındığı konu ile ilgili konuşan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım; “Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan beri mazlumların dini, ırkı, milletine bakmadan hepsine yardım eden bir millettir. Yani 500 yıl önce bile Yahudileri ülkemize alan bizim ecdadımızdır. 1923’den beri yüzbinlerce mazlum insan dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelmişlerdir. 2013 yılında, Suriyeli insanlar Türkiye sınırlarına gelince Türkiye açık kapı politikasıyla bu insanları misafir etmeye başladı. İlk önce 100-200 bin derken daha sonra milyonları buldu. Şu anda Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyon 750 bin Suriyeli yaşamaktadır. Kayseri’de ise yaklaşık 83 bin civarında Suriyeli yaşamaktadır. Bu da ortalama olarak Kayseri nüfusunun yüzde 5 buçuğuna denk geliyor. En fazla Suriyeli barındıran il ise Hatay’dır. 433 bin yaklaşık yüzde 27 civarında Suriyeli yaşamaktadır. Kayseri’de 80 bin Suriyelinin yaklaşık 20 bin civarı okuma yaşında olan çocuklardır ancak bu okuma yaşında olan çocukların yarısı okula gitmiyor. İlkokula gitme oranı yüzde 99 iken, ortaokula gitme oranları yüzde 60’a düşüyor. Liseye gitme oranı yüzde 20, üniversiteye gitme oranları da yüzde 0,5’dir. 2011 yılından itibaren 3 milyon 700 bin Suriyeli Türkiye’de kendi imkanları ile ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bunların bazıları şirket kurdu, bazıları Türklerle ortak şirket kurdu. Türkiye’deki Suriyelilerin ortak olduğu şirket sayısı yaklaşık 15 bin 200 civarında, Kayseri’de ise küçük esnaflar var. Yani terzi, telefon tamircisi ve lokantacı gibi küçük işletmeler var. Bu esnafların şu ana kadar 2011 yılından 2022’ye kadar izinli olarak açılan dükkan sayısı bin 200’dür” diye konuştu.

Afganistan Mülteciler Sosyal Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Najibullah Najibi de Afganistan devletinin kuruluşundan bu yana geçen süreyi değerlendirdi ve şu an içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından program, soru cevap şeklinde devam etti.