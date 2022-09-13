Kayseri’de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri’de Ağustos ayında 392 kişi sicil kaydı yaptırarak yeni iş yeri açarken, 144 kişi de çeşitli sebeplerden dolayı sicil terk işlemi yaptırdı. Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, “Yeni kayıt yaptırıp işyeri açan esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun diyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Esnaf ve Sicil Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de Ağustos ayında KESOB’a 392 kişi tescil yaptırarak iş yeri açtı. Aynı verilere göre 144 kişi ise çeşitli sebeplerden dolayı kaydını sildirerek sicil terk işlemi yaptırdı.

“KAYSERİ ÇALIŞKAN BİR ŞEHİR”

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ağustos ayı verileri hakkında görüşlerini paylaştı. Başkan Odakır, Kayseri’nin üreten ve çalışkan bir şehir olduğunu insanının da üretken ve çalışkan insanlar olduğunu söyledi. Yeni iş yeri açan ve sicil kayıtlarını yapan esnaf ve sanatkarlara başarılar dileyen Başkan Odakır, “Yeni iş yeri açan kardeşlerimize bol kazançlar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı sicil terk işlemi yapmaya karar veren esnaf ve sanatkarlarımıza da hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Kayseri’de 31 bin 229 esnaf, 33 bin 210 iş yeri bulunuyor.