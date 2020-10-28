Kayseri’de 260 okula ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yapılan ‘Okulum Temiz’ projesinde, Kayseri’den 260 okul ‘Okulum Temiz’ Belgesi aldı.

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarını Geliştirme ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu’ doğrultusunda geliştirilen ‘Okulum Temiz’ projesi uygulamaya konuldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından yapılan denetimlerde, Kayseri’de belirtilen koşulları yerine getiren 260 eğitim kurumu ‘Okulum Temiz’ belgesini aldı. Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen belge törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Kayseri’den 761 okulun başvurduğunu ve denetlenen 260 okulun belgeyi almaya hak kazandığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Sağlığımız, her gün her gün hissiyatımızla en ön sıralarda yer almaya devam ediyor. İçinde yaşadığımız salgın döneminde de tabi sağlığımızla ilgili en önemli konu, hijyen tabi ki temizlik aslında salgın dönemi için değil de normal zamanda da, gündelik hayatta da olması gereken, dikkat edilmesi gereken yine temizlik, hijyendir. Yine biz böyle inancın temsilcileriyiz. ‘Temizlik imandandır’ diyen bir peygamberin temsilcileriyiz. Tabi bizim bazı sözler havada asılı kalıyor. En doğrusunu bildiğimiz konular da bazen yanlış davranışlar veyahut okullarımızı değerlendirirken görmezden gelebiliyoruz. Şimdi bu dönemde tabi bunu sistemli bir şekilde yapalım istedi bakanlığımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içerisinde böyle bir proje ortaya koydu. Şimdi tabi bir temiz okul projesi adı altında bir belgelendirme süreci var, bir de bunu daha ileri bir boyutta TSE kapsamında bir belgelendirmesi var. Herhalde biz bunu öncelikli olarak uygulamıyoruz yani biz şu anda temiz okul projesi üzerinde duruyoruz. Tabi bunun bir ileri seviyesi TSE belgesine okullarımızın başvurmalarını, sadece temizlik konusunda değil de, tüm işleyiş açısından bir belgeye sahip olmalarını tabi ki arzu ediyoruz. Bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geçen sene başvurduk. Tabi bu salgın süreci nedeniyle yavaş ilerliyor ama inşallah sadece temizlik temelli değil de, aynı zamanda hizmet temelli, hizmetin işleyişi zaman açısından hem bizden hizmet alanların memnuniyeti, hem de çalışanların memnuniyeti açısından böyle bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce arkadaşlarımız 761 okulun başvurduğunu, 261 tanesinin denetlendiğini ve 260 tanesinin de belge aldığını söyledi. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve şube müdürleri tarafından okulların belgeleri verildi.