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Kayseri’de ’15 Temmuz Sancak Koşusu’ tamamlandı
15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 4. YILINDA TÜRKİYE'DE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN 15 TEMMUZ SANCAK KOŞUSU KAYSERİ'DE TAMAMLANDI.
KAYSERİ 15.07.2020, 23:50
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusu Kayseri’de tamamlandı.
Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 22.00’da başlayan 15 Temmuz Sancak Koşusu, Sivas Bulvarı’nda başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren koşuya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Murat Eskici ve milli sporcular katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren koşunun ardından, Vali Günaydın tarafından engelli olan milli sporcu Harun Mut’a tüm sporcular adına sertifika verildi.
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