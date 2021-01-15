Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İsmi Verildi

Kayseri Üniversitesi, 15 Temmuz Merkez Kampüsünde bulunan kütüphanesine İstiklal Marşı’mızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ismini verdi.

Senato toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Kayseri Üniversitesi’nin merkez kampüsündeki kütüphanenin ismi Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi olarak değiştirildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2021 yılının İstiklal Marşı’mızın 100. Yılı olması ve ayrıca 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ismini yaşatmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Rektörümüz Karamustafa, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ismi kütüphanemize çok yakıştı. Alınan bu karar hayırlı olsun” dedi.

Üç okuma salonu, 20 bilgisayardan oluşan üç teknoloji odası ve 15 bin 700’ü yabancı kaynak olmak üzere toplam 33 bin kitapla Kayseri Üniversitesi Kütüphanesi, Kayseri’nin sayılı kütüphaneleri arasında yer alıyor.