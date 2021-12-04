Kayseri UMKE gönüllüleri Hakkari’ye gitti

Kayseri’de 24 UMKE gönüllüsü, 4 adet ambulans ve 3 araç Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı’nda görev almak üzere Hakkari’ye hareket etti.

Kayseri’den Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı’nda görevlendirilmek üzere 24 UMKE gönüllüsü, 4 adet ambulans ve 3 adet araç sevk edildi. Personellerin bölgeye hareketinden önce kendilerini uğrayarak bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "UMKE görevlileri olarak Sağlık Bakanlığımızın görevleindirdiği Hakkari’ye yola çıkacaksınız. Kayseri’de 4 ekip olarak burada görev alacaksınız. Faha önce gönüllü olarak görev yaptığınız bu tür çalışmalarda olduğu gibi, Muğla yangınında olduğu gibi, Elazığ depreminde olduğu gibi burada da güzel hizmetler yapacağınıza inanıyorum. Allah yolunuzu açık eylesin" dedi.