banner611

banner610

Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3 - Sungur FK: 0

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA PLAY-OFF MÜCADELESİ VEREN ARGINCIKSPOR, LİGİN 21. HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA SUNGUR FK’YI 3-0 YENDİ

KAYSERİ 27.03.2023, 08:49
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3 - Sungur FK: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Argıncıkspor, ligin 21. haftasında oynadığı maçta Sungur FK’yı 3-0 yendi.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Bulduk, İbrahim Bayram

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahircan Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, İsmail Aydoğdu, Menduh Çökük, Muhammed Vefa Asfiya, Karahan Hamurcu, Berat Aydemir, Muharrem Sahar

Sungur FK: Güven Yılmaz, Tugay Oflazoğlu, Ali Rıza, Said Mert Akgöz, Muhammet Ali Kaya, Bedirhan Şahan, Yunus Güner, Emircan Yıldırım, Berkay Arı, Şenol Büyükçekiç, Eray Özyurt

Goller: Karahan Hamurcu (Dk. 29), Muharrem Sahar (Dk. 52, 63) (Argıncıkspor)

Yorumlar (0)
banner612