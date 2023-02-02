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Kayseri Şekerspor hız kesmiyor
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayseri Şekerspor, zirvedeki yerini koruyor. Kayseri Şekerspor kulüp müdürü Emin Gök, grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.
KAYSERİ 02.02.2023, 08:47
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayseri Şekerspor, zirvedeki yerini koruyor. Kayseri Şekerspor kulüp müdürü Emin Gök, grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.
Kayseri Süper Amatör takımlarından Kayseri Şekerspor grup liderliğini sürdürüyor. B grubunda geride kalan hafta maçında Sungur Futbol Kulübü’nü 4-1 mağlup eden yeşil beyazlılar, 39 puan ve artı averajla liderliğini koruyor.
Kayseri Şekerspor kulüp müdürü Emin Gök, bu sezon grubu lider tamamlayıp Play-Off maçlarında başarılı olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek istediklerini söyledi. Emin Gök, “Futbolcularımızın performansı bizleri sevindiriyor ve ilerisi için umut veriyor. Bu sezon başarılı olarak BAL’a yükselmek istiyoruz” dedi.