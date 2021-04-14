Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak kuyumcuları uyardı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte değişikliklere gidildiğini belirterek, “Artık yetki belgesi olmayanlar kuyumculuk yapamayacak” dedi. Bugün Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, bugün Resmi Gazetede yayınlanan ve kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde yetki belgesi olmayanların kuyumculuk yapamayacağının altını çizen İncetoprak, “Bugün yürürlğe giren yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan işletmelerin 31 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alarak durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekiyor” dedi. İncetoprak, yönetmeliğin, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlandığını hatırlattı. Adnan İncetoprak, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılır. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamaz. Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir. Yetki belgesi almak için gerekli şartlar Resmi Gazetede net bir şekilde belirtildi. Bu belgeyi alanlar ayrıca Kuyum bakım ve onarımı. Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı. Perakende saat satış, bakım ve onarımı. Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satışı. Darphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerin alım ve perakende satışı. Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden alımı. Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın ikincil mevzuatında öngörülen faaliyetler ve Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri de yürütebilecekler. Yetki belgesine sahip kuyum işletmelerinin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek. Bu nedenle kuyumcu esnafımızın bu hususlara dikkat ederek, 31 Aralık tarihine kadar yetki belgesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaları büyük önem taşıyor.”