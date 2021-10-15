Kayseri polisi vatandaşların dolandırılmasını engelledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda 18 vatandaşın karıştığı olaya müdahale edilerek toplamda 1 milyon TL dolandırılması engellendi.

Edinilen bilgiye göre vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışılması olaylarının engellenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce 2021 yılının 10 ayında yapılan çalışmalarda olaya karışan 18 kişiye müdahale edildi. Vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, toplamda 1 milyon TL dolandırılmalarını engelledi.

Ekipler ayrıca vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.