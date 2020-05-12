Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA; " KAYSERİ OSB’NİN EMEKTAR SANAYİCİLERİNİ BİLİNÇLİ VE PLANLI BİR ŞEKİLDE YANILTAN, KURUMU VE YÖNETİCİLERİNİN İTİBARINI ZEDELEMEYE ÇALIŞAN BU FİTNE ORGANİZASYONUNA ASLA PRİM VERİLMEYECEK VE YÜCE TÜRK MAHKEMELERİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERDİR" DEDİ.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA; " KAYSERİ OSB’NİN EMEKTAR SANAYİCİLERİNİ BİLİNÇLİ VE PLANLI BİR ŞEKİLDE YANILTAN, KURUMU VE YÖNETİCİLERİNİN İTİBARINI ZEDELEMEYE ÇALIŞAN BU FİTNE ORGANİZASYONUNA ASLA PRİM VERİLMEYECEK VE YÜCE TÜRK MAHKEMELERİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERDİR" DEDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:24
5 Okunma
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı açıklamada; " Kayseri OSB’nin emektar sanayicilerini bilinçli ve planlı bir şekilde yanıltan, kurumu ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vereceklerdir" dedi.

"Kayseri OSB Yönetimi olarak, son günlerde birkaç sosyal medya hesabında maksatlı bir şekilde kurumumuz ve yöneticilerini yıpratmaya yönelik yürütülen karalama faaliyetleri üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin paylaşılmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır" diyerek açıklamasına başlayan Başkan Nursaçan; "Bilindiği üzere; 1 Mart 2019 tarihinde sanayicilerimizin yüksek teveccühlerini kazanarak; Kayseri Organize Sanayi Bölgesini bu kez 4 yıllığına yönetmek adına sandıktan çıkan sonuçla yeniden seçildik. Akabinde, seçim sonucunu hazmedemeyen bazı maksatlı çevrelerce ve bazı sanayiciler ile iş akitleri haklı nedenle feshedilen personelin şikâyetleri sonucunda Kayseri OSB bir denetim süreci geçirdi. Kayseri OSB yönetimi olarak asla denetlenmekten korkmadık. Çünkü veremeyeceğimiz hiçbir hesap, yasal olmayan hiçbir iş ve işlemimiz olmadı. Zira, göreve geldiğimizden buyana açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hareket ettiğimiz, çok marjinal ve art niyetli dar çevreler dışında, tüm kamuoyu tarafından bilinen bir husustur. Bakanlık Teftiş Raporunun ilk sayfasında açıkça yer verildiği üzere iş akitlerine haklarında yapılan soruşturma doğrultusunda haklı nedenle son verilen eski personellere ve birkaç sanayicinin şikayeti üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, ilgili bakanlık müfettişleri hazırlamış oldukları raporun ilgili kısımlarını kurumumuza ve yine aynı kişilerin savcılığa verdiği şikâyet dilekçesi sebebiyle savcılık tarafından talep edilmiş olması nedeniyle Kayseri Başsavcılığına göndermişlerdir. Bazı dar, hazımsız ve her türlü entrikaya açık çevreler, birkaç sosyal medya platformunda Kayseri OSB hakkında savcılığa intikal eden ve üzerinde bugüne kadar olumlu veya olumsuz hüküm verilmemiş konularda, maksatlı olarak Kayseri OSB ve yönetimini yıpratmaya yönelik gerçek dışı iddialarla ve yalan yanlış bilgi kırıntıları ile algı yönetimi, karalama, iftira, dedikodu, itibarsızlaştırma gibi etik olmayan yollara başvurmaktadırlar. Kayseri OSB yönetimi olarak; yargıya intikal eden hiçbir süreci kamuoyu ile yargıya duyduğumuz güven nedeniyle paylaşmadık. Bize iftira atıyorsunuz diyen şahısların hakkımızda yaptığı iftira suçuna ilişkin; savcılık tarafından bizlerin haklı bulunduğunu, lehimize karar verildiğini, aleyhe açılan hukuk davalarını bölge müdürlüğümüzün kazanmaya başladığını dahi paylaşma ihtiyacı duymadık. Söz konusu fitne ve şer organizasyonunun kim/veya kimler olduğu, birkaç sosyal medya hesabından kimleri yönlendirdiği, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle iş akdi haklı nedenle feshedilen şahıslara, kimlerin açıktan maddi destek vererek azmettirerek beslediği, muhbirlik ve maşalık yaptırdığı, asıl amacın sözde birkaç kişinin hakkını korumak değil başkaca saklı amaç ve emellerine ulaşmak istediği tarafımızca yakından bilinmektedir. Şu husus çok iyi bilinmelidir, Kayseri OSB bir kurumdur. Kurum, ilke, kural ve prensipler çerçevesinde davranmak ve hareket etmek mecburiyetindedir. Bir kurumun ifade etmek istediklerini sosyal medya üzerinden yapması doğru karşılanmaz, ciddiyetle de bağdaşmaz. Ayrıca hesap vereceği makam ve merciler de bellidir. Sosyal medya üzerinden her iftira atana ve her hakaret edene cevap vermek kurumsal bir tepki olamaz. Kurum olarak üzüldüğümüz; Kayseri’de üretime ve istihdama en büyük katkıyı veren sanayicilerimizi şikâyet etmekte ne gibi bir amaç olabilir. Şikâyet edenler ve ettirenler şahsımızı da aşmış, sanayicilerimiz lehine yapılan uygulamaları ve dolasıyla sanayicilerimizi şikâyet etmiş, aslında sanayicimizi zor durumda bırakmışlardır. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ağır bir emaneti taşıdığımızın, bir o kadar da sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Açık, şeffaf ve hesap verebilen bir Kayseri OSB yönetimi olarak, arzu eden tüm üyelerimizi yürütülmekte olan her türlü iş ve işlemler ve merak ettikleri tüm konularda bilgilendirebileceğimizi özellikle belirtmek isteriz. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu böylesine kritik ve kenetlenmeye ihtiyaç duyulan bir dönemde, bu ve benzeri şekilde algı, karalama, kamuoyunu ve Kayseri OSB’nin emektar sanayicilerini bilinçli ve planlı bir şekilde yanıltan, kurumu ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargo şubesine silahlı saldırı
Kargo şubesine silahlı saldırı
20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı
20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı
Vatandaşlardan polise çay ve kahve ikramı
Vatandaşlardan polise çay ve kahve ikramı
AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM’ler için acele edilmemeli“
AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM’ler için acele edilmemeli“
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi
Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok”
Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok”
"İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"
"İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"
Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti
Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti
İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını düşünüyorum”
İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını düşünüyorum”
Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor
Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor
Hacılar’da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor
Hacılar’da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hayvanları unutmadı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hayvanları unutmadı
Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"
Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"
Bünyan-Sarıoğlan sulamasında çalışmalar devam ediyor
Bünyan-Sarıoğlan sulamasında çalışmalar devam ediyor
Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti
Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti
İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti
İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti
Kayserispor minikleri moral verdi
Kayserispor minikleri moral verdi
Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın hizmetinde
Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın hizmetinde

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim