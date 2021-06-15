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Kayseri Hürriyet MTAL Final grubu ve rakipleri belli oldu

Kayseri Hürriyet MTAL Voleybol takımı final müsabakalarını Nevşehir’de oynayacak.

KAYSERİ 15.06.2021, 09:29
Kayseri Hürriyet MTAL Final grubu ve rakipleri belli oldu

Kayseri Hürriyet MTAL Voleybol takımı final müsabakalarını Nevşehir’de oynayacak.

Voleybol Bölgesel Lig’de grup maçlarını kayıpsız geçiren adını final grubuna yazdırmayı başaran Kayseri Hürriyet MTAL’ın hedefi 2. Lig. İlk grubun ardından Erkekler Bölgesel Final Grubunda Nevşehir’de mücadele edecek olan Hürriyet MTAL’ın rakipleri de belli oldu. Sarı lacivertliler Mersin Gökhan Taş GTİ Spor, Mersin Tarsus Gençlik ve Konya Büyükşehir Belediyespor takımları ile mücadele edecek. Final müsabakaları 21-22 ve 23 Haziran’da tarihlerinde oynanacak. Kayseri ekibi Hürriyet MTAL, final müsabakaları öncesi hazırlıklarını antrenör Metin Tutum yönetimde devam ediyor. İlk sezonunda şampiyonluk yaşayarak 2.Lige çıkmak isteyen Hürriyet MTAL Voleybol takımı inanıyor.
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