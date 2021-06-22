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Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
Kayseri Hürriyet MTAL final grubunda oynadığı ilk 2 maçını kazandı.
KAYSERİ 22.06.2021, 17:10
Kayseri Hürriyet MTAL final grubunda oynadığı ilk 2 maçını kazandı.
Voleybol Bölgesel Lig final grubunda mücadele eden Kayseri Hürriyet MTAL Voleybol takımı final müsabakaları Nevşehir’de oynuyor. Sarı lacivertliler ilk maçında Mersin Tarsus Gençlikspor’u 3-1 mağlup eden Hürriyet MTAL ikinci maçında ise bugün Mersin Gökhan Taş GTİ Spor’u 3-1 mağlup ederek büyük avantaj elde etti.Final grubunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Kayseri Hürriyet MTAL üçüncü maçında yarın Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.