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Kayseri Gençlerbirliği’nden bir transfer daha

Türkiye Kadın Futbol Ligi’nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Azerbaycan U19 takım kaptanı Alina Nahmadova’yı kadrosuna kattı.

KAYSERİ 17.10.2021, 11:12
Kayseri Gençlerbirliği’nden bir transfer daha

Türkiye Kadın Futbol Ligi’nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Azerbaycan U19 takım kaptanı Alina Nahmadova’yı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Siyahlılar son olarak Azerbaycan’da forma giyen 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alina Nahmadova’yı kadrosuna kattı. Kayseri’ye gelen genç oyuncu Alina Nahmadova takımla birlikte çalışmalarına başladı. Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon öncesi ikinci Azerbaycanlı oyuncuyu kadrosuna katarak takıma güç kattı.

Kayseri Gençlerbirliği Kulübü’nden transfer ile yapılan açıklamada, “Hoş geldin Alina Nahmadova. Kulübümüz kadrosuna Azerbaycan U19 takım kaptanı Alina Nahmadova’yı kattık. Her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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