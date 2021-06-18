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Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel oldu

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı’nın belli olmasından sonra yeni Futbol İl Temsilcisi de belirlendi.

KAYSERİ 18.06.2021, 12:50
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel oldu

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı’nın belli olmasından sonra yeni Futbol İl Temsilcisi de belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu’na Kayseri Futbol İl Temsilcisi olarak ismi bildirilen Mehmet Yücel için beklenen resmi yazı geldi. Mehmet Yücel, Türkiye Futbol Federasyonu’nca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Futbol İl Temsilcisi olarak görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi yazısının ardından göreve resmen başlayan Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “Pandemi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Öncelikle tüm camiamızın bu günleri sağlıklı şekilde geride bırakmasını arzu ediyorum. Futbol İl Temsilcisi olarak göreve başladım. Tüm kulüplerimize eşit mesafede olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeniden müsabakaların oynandığı güzel günlerde buluşmak dileğiyle tüm camiamız için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.
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